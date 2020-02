Polizei Münster

POL-MS: Hausbewohner ertappt Einbrecher - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein 18-jähriger Hausbewohner überraschte am Donnerstagabend (13.2., 21:45 Uhr) in einem Reihenhaus an der "Zur Dornhiege" ein Einbrecher-Duo.

Als der 18-Jährige das Haus betrat, nahm er im Wohnzimmer ein Geräusch wahr. Er sah zwei Personen auf der Terrasse, die soeben versuchten die Tür zum Wohnraum aufzuhebeln. Als sie den Hausbewohner erblickten, blendeten sie ihn mit einer Taschenlampe und flüchteten durch den Garten in Richtung Lindenbreie. Nach Aussage des Münsteraners handelt es sich bei den Tätern um zwei Männer, die zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß sind. Beide waren dunkel gekleidet und hatten "Strümpfe" über das Gesicht gezogen.

Eventuell haben Zeugen die beiden Männer gesehen, können Angaben zur Fluchtrichtung oder einem Fahrzeug machen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell