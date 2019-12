Polizei Münster

POL-MS: Älterer Dame wird in den Bus geholfen - Taschendiebinnen täuschen Hilfsbereitschaft vor

Münster (ots)

Am Donnerstagmittag (5.12., 11 Uhr) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am Hauptbahnhof eine ältere Dame mit Rollator, der von zwei Frauen in den Bus geholfen wurde.

Die Frauen schienen hilfsbereit und stützten die ältere Dame. Dabei griff eine der unbekannten Frauen in die Jacken- und Hosentasche der Dame. Als diese den Diebstahlsversuch bemerkte, rief sie um Hilfe.

Die Diebinnen flüchteten ohne Beute. Die Frau fuhr mit dem Bus davon. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Eine Täterin ist etwa 25 Jahre alt und circa 1,68 Meter groß. Sie ist schlank und trug eine silberne Jacke mit Kapuze, eine silberne Hose, eine weiße Wintermütze mit Bommel, einen weißen Schal mit schwarzen Streifen und hatte eine schwarze Sporttasche dabei. Die zweite Frau ist circa 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie ist dünn und trug eine graue Jacke mit Kapuze, eine graue Wintermütze, einen dunklen Schal und eine schwarze Handtasche. Beide werden vom Zeugen als südosteuropäisch beschrieben.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Diebinnen und der älteren Dame mit Rollator.

Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

