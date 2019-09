Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher greifen durch auf Kipp stehende Terrassentür

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (02.09., zwischen 7:30 und 19:30 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Hülsenbusch" ein.

Die Unbekannten stiegen über den Zaun in den Garten, griffen durch eine auf Kipp stehende Terrassentür und drückten sie aus dem Scharnier. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld, ein iPad, ein Ladegerät und zwei Herrenarmbanduhren. Mit der Beute verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

