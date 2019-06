Polizei Münster

POL-MS: 43-Jähriger tötet Mutter und dann sich selbst

Bielefeld/Münster (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Bielefeld, der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Münster

Am Dienstagnachmittag (11.6.) entdeckten Polizisten in einer Wohnung in Bielefeld-Hillegossen einen 43-Jährigen und seine 81-jährige Mutter mit tödlichen Schnittverletzungen. Angehörige machten sich zuvor Sorgen und alarmierten die Polizei, da sie beide nicht mehr erreichen konnten.

Der 43-Jährige war Polizeibeamter beim PP Bielefeld. Aus Gründen der Neutralität wurde deshalb die Polizeibehörde Münster mit den Ermittlungen beauftragt und dort eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Joachim Poll eingerichtet. "Die Spurensuche und -sicherung am Tatort sowie die Ermittlungen im Umfeld und die Obduktion ergaben, dass der 43-Jährige zunächst seine Mutter und anschließend sich selbst tödliche Schnittverletzungen zugefügt hatte", erläuterte Poll.

"Todesursächlich waren die Schnittverletzungen. Das Motiv ist in der psychischen Erkrankung des 43-Jährigen begründet", erklärte Staatsanwalt Christoph Mackel von der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Für Medienauskünfte steht die Pressestelle der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-1010 zur Verfügung.

