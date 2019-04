Polizei Münster

POL-MS: Bei Kontrolle geflüchtet - Nach Festnahme Drogen sichergestellt

48155 Münster (ots)

Am Samstagabend (20.4., 18:30 Uhr) kontrollierten Polizisten zwei junge Männer am Hauptbahnhof. Nachdem die Personalien festgestellt waren, sollte auch der Rucksack durchsucht werden. Dies wollte jedoch ein 22-jährigen Mann aus Hopsten verhindern und rannte mit seinem Rucksack durch den Hamburger Tunnel, überquerte die Bremer Straße und lief weiter in die Soester Straße. In Höhe der Meppener Straße endete die Flucht, der verfolgende Polizist ergriff den Flüchtigen.

Bei der nun fälligen Durchsuchung fanden die Beamten neben 6 verkaufsfertigen Joints auch 31 Ecstasy Pillen und eine geringe Menge Amphetamine. Offensichtlich handelt der Mann aus Hopsten rund um den Hauptbahnhof mit illegalen Drogen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Roland Vorholt

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell