POL-MS: Grauer Toyota entwendet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend (14.04., 21:00 Uhr) und Montagmorgen (15.04., 5:00 Uhr) an der Meinertzstraße einen grauen Toyota. Die Diebe gelangten auf unklare Weise in den Wagen und fuhren mit dem Auto aus dem Baujahr 2016 in unbekannte Richtung davon.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

