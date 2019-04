Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 bei Legden/Ahaus - Sechs weitere Personen zum Teil schwer verletzt - 50.000 Euro Sachschaden

Gescher/Ahaus/Münster (ots)

Am frühen Samstagmorgen (6.4., 06:39) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 zwischen Legden/Ahaus und Gescher/Coesfeld. Bei dem Unfall kam eine 20-jährige Frau aus Xanten ums Leben, sechs weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die 20-Jährige mit ihrem BMW und vier weiteren Fahrzeuginsassen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Oberhausen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein VW-Transporter mit Anhänger ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen vor dem BMW der 20-Jährigen, der sich mit höher Geschwindigkeit von hinten näherte. Ein Ford Fokus wollte den VW-Transporter in diesem Moment überholen und war dazu bereits auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Die junge Frau aus Xanten erkannte die Situation, überholte nach Zeugenaussagen den Ford zunächst rechts und wollte dann nach links in die Lücke vor dem Ford zum Überholen des Transporters auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte sie vermutlich, sowohl mit dem rechts fahrenden VW-Transporter aus Tecklenburg, als auch dem Ford Fokus eines Mannes aus Hörstel. Durch die Kollision wurden alle BMW-Insassen im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Für die 20-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die vier weiteren Mitfahrer im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Leichte Verletzungen zogen sich auch zwei Personen zu, die im VW-Transporter saßen. Für die Unfallaufnahme und Bergung ist die Autobahn voraussichtlich noch bis 11:00 Uhr in Richtung Oberhausen gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

