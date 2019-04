Polizei Münster

POL-MS: Kind vom Fahrrad getreten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstag (30.3., 16 bis 16.30 Uhr) trat ein Unbekannter ein 12-jähriges Kind auf der Brücke über die Werse an der Gallitzinstraße vom Fahrrad und flüchtete. Das Kind stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Der Münsteraner fuhr in Richtung Gremmendorf und war in Begleitung eines weiteren Kindes, als der Unbekannte den beiden auf einem Fahrrad entgegen kam. Plötzlich trat er gegen die Leeze des 12-Jährigen und flüchtete. Ein älteres Ehepaar beobachtete den Vorfall. Die Frau kümmerte sich um den Verletzten, der Mann rannte hinter dem Unbekannten her, holte ihn aber nicht mehr ein.

Der Täter ist etwa 15 Jahre alt, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke, hatte eine dunkle Kapuze oder Kappe auf und war auf einem Mountainbike unterwegs.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Ehepaar und weiteren Hinweisen zu dem Täter. Telefon: 0251 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell