Polizei Münster

POL-MS: Spiel in der dritten Liga - Bahnhofstraße wird zeitweise gesperrt - Verkehrsbehinderungen rund um den Bahnhof unvermeidbar

Münster (ots)

Am Freitag (05.04., 19:00 Uhr) trifft der SC Preußen Münster im Stadion an der Hammer Straße auf den SV Meppen. Zum Spiel in der 3. Liga werden etwa 9.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1.600 Gästefans.

Im Vorfeld der Partie haben sich Vertreter der Vereine, der Polizei, der Ordnungsbehörden und Fanvertreter intensiv ausgetauscht und ein gemeinsames Spieltagskonzept entwickelt, um die Rahmenbedingungen für ein friedliches Fußballfest zu schaffen.

Etwa 900 Anhänger des SV Meppen werden mit dem Zug anreisen. Auf Grund der baulichen Situation an der Ostseite des Hauptbahnhofs ist es notwendig, den Fanreiseverkehr über die Bahnhof-Vorderseite abzuwickeln. Hierzu müssen die Bahnhofstraße und die Von-Steuben-Straße von der Hafenstraße bis zum Servatiiplatz zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr und von 20:55 Uhr bis 22:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Auch die Herwarthstraße ist ab der Engelstraße in diesem Zeitraum nicht befahrbar. Radfahrer und Fußgänger sind von den Verkehrsmaßnahmen nicht betroffen, der Linienbusverkehr bleibt in diesem Bereich unbeeinträchtigt. Besuchern der Münsteraner Innenstadt wird empfohlen, den Bereich um den Bahnhof schon frühzeitig weiträumig zu umfahren. Verkehrsbehinderungen sind unvermeidbar.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell