POL-MS: Citroen-Fahrerin verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine 52-jährige Citroen-Fahrerin verursachte am Samstagabend (16.3.) einen Unfall.

Die Münsteranerin fuhr mit ihrem roten Kleinwagen auf den Parkplatz eines Supermarktes am Nottulner Landweg. Anschließend setzte sie ihre Fahrt Richtung "Am Rohrbusch" fort. Polizisten kontrollierten die 52-Jährige und entdeckten frische Unfallspuren an dem Wagen. Nun sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen, die Samstagabend in Roxel einen Unfall mit dem roten Citroen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

