Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen - 56-Jähriger verletzt

Münster (ots)

An der Siemensstraße Ecke Robert-Boch-Straße übersah ein Autofahrer am Montagmorgen (18.03., 05:35 Uhr) einen Fahrradfahrer. Der 58-jährige Kfz-Fahrer bog aus der Siemensstraße nach links in die Robert-Boch-Straße ab. Hierbei sah er den kreuzenden Fahrradfahrer zu spät und erfasste ihn. Rettungskräfte brachten den 56-jährigen Radfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus.

