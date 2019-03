Polizei Münster

POL-MS: Vermisster 82-jähriger Münsteraner wohlbehalten im Kreis Soest angetroffen

Münster (ots)

Der vermisste 82-jährige Münsteraner, gesucht mit Pressemeldung vom 11. März: " Unterwegs im Nissan Micra - Polizei sucht vermissten 82-jährigen" wurde am späten Nachmittag des 11. März wohlbehalten in Geseke im Kreis Soest in der Fußgängerzone angetroffen. Die Frage, wie er denn nach Geseke gekommen sei, konnte der 82-jährige nicht so recht beantworten. Er konnte den Beamten auch nicht sagen, wo denn sein Nissan Micra stehen könnte. Der graue Nissan Micra, mit dem Kennzeichen MS-MP 2612 wird demnach noch gesucht. Eine zeitgleich stattfindende Suche mit einem Polizeihubschrauber im Bereich des Übungsgeländes der Handorfer Kaserne konnte daher auch beendet werden.

