POL-MS: Polizisten entdecken Tablet-Räuber am Bremer Platz - Täter-Duo in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten entdeckten am Dienstag (5.3., 19 Uhr) am Bremer Platz einen Täter nach einem Tablet-Raub und nahmen ihn fest.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete Ende Februar (22.2., 17:35 Uhr) in einem Großmarkt an der Loddenheide zwei Personen dabei, wie sie zwei Tablets aus dem Geschäft entwendeten. Als das Duo mit der Beute flüchtete, nahm der Zeuge die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. An der Kanalbrücke Umgehungsstraße stoppte der Detektiv die Ladendiebe. Der Mann und die Frau versuchten sich mit Schlägen und Tritten gegen das Festhalten des Zeugen zu wehren und das Diebesgut zu verteidigen.

Die 22-jährige Räuberin konnte der Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihr Komplize flüchtete. Die Staatsanwaltschaft Münster stellte noch am Samstag (23.2.) beim zuständigen Amtsgericht Antrag auf Haftbefehl gegen die 22-jährige Münsteranerin. Ein Richter folgte dem Antrag und ordnete Untersuchungshaft an.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung nahmen Polizisten nun auch den 26-jährigen Komplizen am Bremer Platz fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem Drogen in seinen Taschen. Auch gegen den 26-Jährigen erließ ein Richter Haftbefehl. Er sitzt nun ebenfalls in Untersuchungshaft.

