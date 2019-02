Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, einer schwer und einer leicht verletzten Person

Münster, OT Mauritz (ots)

Am Donnerstag, den 28.02.2019, gegen 14.50 Uhr, hielt eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus Münster mit ihrem PKW vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Einmündung Warendorfer Str./Emssstr., auf der Warendorfer Str. in Fahrtrtg. Innenstadt. Hinter ihr stand ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Warendorf mit seinem Fahrzeug. Dahinter befand sich ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Dülmen mit seinem Kfz. In diesem befand sich noch eine 31-jährige Beifahrerin aus dem Kreis Coesfeld. Alle drei Fahrzeuge standen auf dem rechten Fahrstreifen der Warendorfer Str. in Fahrtrtg. Innenstadt. Zum Unfallzeitpunkt näherte sich ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus Münster mit seinem PKW, ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen der Warendorfer Str. in Fahrtrtg. Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 66-jährige ungebremst auf das Fahrzeug des 34-jährigen auf. Durch diesen Aufprall wurde das Fahrzeug des 34-jährigen auf das Fahrzeug des 76-jährigen und dessen Fahrzeug letztendlich auf den Wagen der 69-jährigen geschoben. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der auffahrende 66-jährige schwer. Auch die 31-jährige Beifahrerin des Fahrzeugs, auf den der 66-jährige zuerst aufgefahren war, verletzte sich schwer, der 34-jährige Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der 66-jährige und die 31-jährige verblieben stationär im Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000 Euro. Das Fahrzeug des 66-jährigen und das Fahrzeug des 34-jährigen mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle entfernt werden. Der Verkehr auf der Warendorfer Str. in Rtg. Innenstadt konnte über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt werden.

