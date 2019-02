Polizei Münster

POL-MS: Durch Gartenarbeit abgelenkt - Täter kommen ungehindert ins Haus

Münster (ots)

Unbekannte drangen am Dienstag (26.2., 10 Uhr bis 11.30 Uhr) in eine Doppelhaushälfte an der Oberschlesier Straße ein und erbeuteten Schmuck, Bargeld und Schlüssel. Die Bewohner waren mit Gartenarbeit beschäftigt und hatten die Terrassentür offenstehen lassen. Die Täter nutzten die Gelegenheit, schlichen sich in den Garten und betraten ungehindert das Haus. Anschließend verschwanden sie mit den Wertgegenständen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell