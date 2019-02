Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Mecklenbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach Einbrüchen am Samstag (16.2.) in Mecklenbeck sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr brachen Diebe in ein Reihenhaus an der Straße Am Hof Schultmann ein. Die Täter kletterten über einen Zaun, brachen die Terrassentür auf, durchsuchten alle Räume und verschwanden mit Bargeld und Schmuck.

Am Stratmannweg drangen die Eindringlinge zwischen 15.45 Uhr und 22.30 Uhr gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein und erbeuteten Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell