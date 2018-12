POL-MS: Zwei Pkw-Fahrer nehmen Radfahrern die Vorfahrt

Münster (ots) - Am Donnerstagnachmittag (06.12.) nahmen zwei Autofahrer am Münstermannweg (15:45 Uhr) und an der Neubrückenstraße (16:20 Uhr) Radfahrern beim Abbiegen die Vorfahrt. Beide Fahrradfahrer wurden bei den Zusammenstößen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten eine 20-jährige Radfahrerin vorsorglich ins Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten beide Fahrradfahrer trotz gerade eintretender Dämmerung ihr Licht eingeschaltet und die Straße bei Grün überquert.

