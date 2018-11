POL-MS: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen von Montag (26.11., 19:30 Uhr) bis Dienstag (27.11., 3:56 Uhr) in eine Bäckerei an der Robert-Bosch-Straße ein. Die Diebe zerstörten die Schiebetür zur Filiale und kletterten in die Räume. Dort flexten sie einen Tresor auf, entnahmen das Bargeld und flüchteten mit der Beute unerkannt durch die Einstiegstür. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die 0251 275-0.

