POL-MS: Schlägerei vor Bahnhofsimbiss endet mit Stichverletzung - Zeugen gesucht

48143 Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (24.11., 05:50 Uhr) randalierten zwei Gäste in einem Imbiss am Berliner Platz. Als Angestellte die beiden Männer aufforderten, das Schnellrestaurant zu verlassen, entwickelte sich zwischen den Personen eine Schlägerei, bei der unter anderem auch mit Stühlen geworfen wurden.

Vor dem Imbiss stach ein Beteiligter mit einer Schere zu und verletzte dadurch einen 35-jährigen Angestellten des Schnellrestaurants. Rettungskräfte brachten den schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich Verletzten in die Raphaelsklinik.

Ein weiterer, 21-jähriger Angestellter wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Die flüchtigen Täter werden als ca. 180 cm groß, mit dunklen, längeren Haaren und dunklem Teint beschrieben. Einer soll mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

