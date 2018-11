POL-MS: Aufmerksame Zeugin beobachtet Fahrraddiebe - Polizei nimmt Täter fest - Vorführung folgt

Münster (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Freitag (23.11., 9.26 Uhr) auf der Wichernstraße zwei Fahrraddiebe und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen das Duo fest.

Die Zeugin sah die 28-Jährige und den 22-Jährigen auf der Straße. Das Duo machte sich an einem E-Bike in einem Fahrradständer zu schaffen und versuchte den Akku herauszubrechen. Als die Täter die alarmierten Polizisten erblickten, wollten sie auf Rädern flüchteten. Die Beamten stoppten die beiden. Im mitgeführten Rucksack fanden die Polizisten drei gestohlene E-Bike-Akkus und weitere Fahrradteile, in der Hosentasche des 22-Jährigen steckte Aufbruchswerkzug. Das von dem 22-Jährigen mitgeführte E-Bike wies frische Aufbruchspuren auf. Ermittlungen ergaben, dass dies am Donnerstag (22.11.) am Albersloher Weg gestohlen wurde. Die 28-Jährige hatte ein schwarzes E-Bike der Marke KTM dabei, dessen Herkunft unbekannt ist. Die Polizei sucht nun den Eigentümer. Die Diebe sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Sie werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

