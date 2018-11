POL-MS: Stau auf der A1 nach Verkehrsunfall

Münster/Greven (ots) - Am 23.11.2018, gegen 14:20 Uhr, verursachte ein Verkehrsunfall mit vier Beteiligten auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen einen ca. 9 km langen Stau. Kurz vor der Baustelle über die Ems bemerkte ein Unfallbeteiligter zu spät eine Staubildung und schob die teilweise stehenden Fahrzeuge vor ihm ineinander. Aufgrund der bereits niedrigen Geschwindigkeit wurden zwei Personen leicht verletzt. Durch einen zufällig am Unfallort vorbeifahrenden Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung konnten die Verletzten unmittelbar nach dem Aufprall versorgt werden. Sie wurden dem Krankenhaus in Greven zugeführt und konnten dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Durch die erforderlichen Bergungsarbeiten war die Fahrbahn der A1 in Richtung Bremen teilweise bis ca. 16:00 Uhr gesperrt.

