POL-MS: Taschendiebin greift Portmonee aus unverschlossener Jackentasche

Münster (ots) - Eine unbekannte Täterin entwendete am Mittwoch (21.11., 11:15 Uhr) in einem Supermarkt an der Dorbaumstraße einer 76-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrer unverschlossenen Jackentasche.

Die Münsteranerin stand an einem Regal, als sich eine unbekannte, weibliche Person an sie drängelte. Später an der Kasse bemerkte die 76-Jährige, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte sie in ihrer äußeren Jackentasche verstaut, der Reißverschluss war nicht geschlossen.

Die Münsteranerin beschreibt die Unbekannte als circa 30 bis 40 Jahre alte Nordafrikanerin. Sie ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine normale Figur und kurze, krause, schwarze Haare. Sie war mit einem hellen Kurzmantel bekleidet.

Die Polizei rät jedem seine Wertsachen eng am Körper zu tragen und Taschen zu verschließen, um Taschendieben keine Tatgelegenheiten zu bieten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Lucy Voß

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell