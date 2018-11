POL-MS: Fahrradfahrerinnen rutschen auf Laub aus und verletzen sich

Münster (ots) - Der Herbst hat begonnen und die Bäume verlieren ihr Laub, die Blätter fallen auf die Straßen und verwandeln diese in Verbindung mit Feuchtigkeit in eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer. Das Abbiegen kann zu einer gefährlichen Rutschpartie werden, wie zwei Fahrradfahrerinnen erst gestern (14.11.) miterleben mussten.

Eine 61-jährige Radlerin bog gegen 13:30 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße in die Annenstraße ab. Dabei rutschte sie mit ihrem Fahrrad der Marke KTM auf dem feuchten Laub aus und verletzte sich leicht. Am Nachmittag (16:45 Uhr) stürzte eine 42-jährige, die mit ihrer 5-Jährigen Tochter im Kindersitz am Friesenring unterwegs war. Die Münsteranerin machte einen kleinen Schlenker und verlor dabei den Halt auf dem laubbedecktem Radweg.

Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser.

Zur Vermeidung von Unfällen rät die Polizei Münster: Halten sie Abstand, Verringern sie die Geschwindigkeit, fahren sie vorausschauend und rechnen sie mit einer schlechteren Haftung der Reifen.

