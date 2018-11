POL-MS: Aufmerksamer Zeuge bemerkt betrunkene Autofahrerin mit über 2 Promille

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte Montag (12.11., 10.40 Uhr) auf der Dieckmannstraße eine betrunkene Autofahrerin und informierte die Polizei. Die Beamten stoppten die 28-Jährige mit 2,26 Promille. Die Frau aus Xanten sprach den Zeugen aus dem Auto heraus an einer Baustelle an. Beim Gespräch erkannte dieser, dass die Frau betrunken ist und versuchte sie noch an der Weiterfahrt zu hindern. Die Frau fuhr jedoch davon, kam aber nicht weit. Die alarmierten Polizisten hielten die 26-Jährige in ihrem Daimler am Rüschhausweg an. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein hat sie bereits wegen einer anderen Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Die Xantenerin erwartet ein Strafverfahren.

