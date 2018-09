POL-MS: Richter schickt 40-jährige Ladendiebin in Untersuchungshaft

Münster (ots) - Eine 40-jährige Ladendiebin sitzt seit heute (12.9.) in Untersuchungshaft. Die Frau ohne festen Wohnsitz fiel Polizisten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.9., 00:45 Uhr) an der Hafenstraße auf. Die Beamten wussten, dass gegen die 40-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Die Frau hatte seit November 2017 insgesamt 29 Ladendiebstähle begangen und finanzierte dadurch ihren Drogenkonsum. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau.

