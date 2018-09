POL-MS: Polizisten stoppen Mofafahrer ohne Helm, Führerschein und Versicherung

Münster (ots) - Am Dienstagnachmittag (11.9., 16.05 Uhr) stoppten Polizisten einen Mofafahrer, der keinen Helm trug. Bei der Kontrolle auf der Westfalenstraße stellten die Beamten zudem fest, dass an dem Mofa des 22-Jährigen kein Kennzeichen angebracht war und nicht versichert ist. Einen Führerschein hat der Ostbevener nicht. An dem Mofa entdeckten die Beamten Aufbruchspuren. Einen Eigentumsnachweis konnte der 22-Jährige nicht erbringen, die Polizisten stellten das Zweirad sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft des Mofas dauern an. Den Ostbevener erwartet ein Strafverfahren.

Verfasser: Ben Schneemann

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell