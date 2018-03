POL-PPWP: Autos geöffnet und durchwühlt

Kaiserslautern (ots) - Zwei Autoaufbrüche sind der Polizei am Donnerstag aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Sowohl in der Sickinger Straße als auch in der Vogelwoogstraße fanden Fahrzeugbesitzer ihren jeweiligen Pkw am Vormittag geöffnet und durchwühlt vor. Wie die Täter die Wagen öffnen konnten, blieb bislang unklar. Fest steht nur, dass in beiden Fällen Bargeld aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen wurde.

Zeugen, die möglicherweise in den fraglichen Straßen verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut an alle Autobesitzer und -Nutzer: Lassen Sie kein Geld und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Alles, was im Innenraum herum liegt und von außen gesehen werden kann, ist für potenzielle Autoknacker interessant. Deshalb: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun!

