POL-MS: Spardose mit Trinkgeld entwendet - Alarmanlage ausgelöst

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag (10.9., 4:09 Uhr) an der Kanalstraße in eine Gaststätte ein.

Die Diebe hebelten einen Fensterflügel auf und stiegen durch die Öffnung. In dem Gebäude lösten die Einbrecher einen Alarm aus, schnappten sich die Spardose mit Trinkgeld vom Tresen und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

