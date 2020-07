Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Ende einer Schifffahrt

Göppingen (ots)

68159 Mannheim - Am 16. Juli 2020, in den Vormittagsstunden, kam es auf einem Tankmotorschiff im Mannheimer Hafen zu einem medizinischen Notfall. Der Schiffsführer zog sich im Ruderhaus des Schiffs, beim Hinsetzen auf den Steuerstuhl, eine schmerzhafte Rückenverletzung zu und war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr handlungsfähig und ansprechbar. Spezialisten der Mannheimer Berufsfeuerwehr verbrachten den Verletzten an Land. Im Anschluss wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Durch die Wasserschutzpolizei Mannheim wurde die verbliebene Besatzung überprüft, da diese nun ohne den Schiffsführer die Fahrt fortsetzen wollte. Dies konnte gestattet werden.

