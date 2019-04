Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Brachiale Einbrecher

Göppingen (ots)

77866 Rheinau - im Bereich der Staustufe in Rheinau-Gambsheim, unterhalb des Rheinseitenkanals, im Gewann Roßverecker, drangen im Zeitraum von Donnerstag, 04.04.2019, 15:45 Uhr bis Freitag, 05.04.2019, 07:00 Uhr, unbekannte Täter mit brachialer Gewalt in einen Bauwagen des Wasser- und Schifffahrtsamtes Kehl ein. Neben zwei Sägeketten mit Zubehör wurden auch Schnittschutzhosen sowie Werkzeug- und Materialkisten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizei Kehl, Telefon: 07851 / 9449-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333 / -1220

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell