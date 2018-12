POL-Einsatz: Vandalen am Werk

Göppingen (ots) - 69115 Heidelberg - In der Nacht vom 01.12. auf den 02.12.2018 wurden im Heidelberger Stadtgebiet im Bereich der Anlegestelle der "Weißen Flotte" durch unbekannte Täter diverse Gegenstände in den Neckar geworfen. Unter anderem ein Bauzaun, vier Mülltonnen und eine mobile Toilette. Die Gegenstände wurden mittlerweile aus dem Wasser geborgen. Die Schifffahrt wurde durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen dauern an. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg bitte um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat geben. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 06221 / 137483

