POL-Einsatz: Passagier verletzt sich bei Sturz - Gemarkung 79206 Breisach am Rhein, Hafenstraße

Göppingen (ots) - Gemarkung 79206 Breisach am Rhein, Hafenstraße

Im Rheinhafen Breisach kam es heute gegen 09:30 Uhr zu einem Betriebsunfall, bei dem ein Passagier verletzt wurde. Eine Ausflugsgruppe verließ über eine angebrachte Gangway ein Fahrgastschiff. Auf der Gangway stolperte ein 70-Jähriger ohne Fremdeinwirkung so unglücklich, dass er auf ein daneben liegendes Schiff stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in die Universitätsklinik Freiburg verbracht werden. Die Ermittlungen des zuständigen Wasserschutzpolizeipostens Vogelgrun dauern an.

