POL-UL: (BC) Laupheim - Pizzaboten ausgetrickst

Am Montag bestellte ein Unbekannter mehrere Pizzen auf falschen Namen.

Einen üblen Scherz erlaubte sich ein Unbekannter mit einem Lieferdienst. Denn in Laupheim hatte ein Anrufer gegen 19.15 Uhr mehrere Familienpizzen bestellt und dabei Namen und Lieferort eines 39-Jährigen angegeben. Als die Pizzen an die angegebenen Adresse in Laupheim geliefert wurden, staunten der Fahrer des Lieferservices und der angebliche Besteller nicht schlecht. Der 39-Jährige war überrascht und wusste davon nichts. Der Mann fragte telefonisch bei dem falschen Besteller nach, um die Sache sofort zu klären. Anstatt Klarheit zu schaffen, wurde der 39-Jährige von dem Unbekannten am Telefon beschimpft. Dadurch konnte der Mann gegenüber dem Lieferdienst glaubhaft versichern, dass die Bestellung wohl von einem Unbekannten ausgegangen war und es sich um einen Scherz gehandelt hatte. Die Polizei Laupheim hat nun die Ermittlungen wegen Betrug und Beleidigung aufgenommen.

