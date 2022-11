Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher festgenommen

Am Freitag brachen zwei Männer in eine Schule in Heidenheim ein.

Gegen 1 Uhr fuhren Polizisten aus Heidenheim in der Bahnhofstraße Streife. Dabei bemerkten sie einen Alarm an einer dortigen Schule. Sie forderten Verstärkung an und umstellten zunächst das Gebäude. Im Schulhaus sah die Polizei dann zwei Männer, die sich über verschiedene Stockwerke bewegten und teilweise Fenster öffneten. Die Polizei forderte die Männer auf, aus dem Gebäude zu kommen. Hierfür setzte sie auch Lautsprecher ein. Da die Beiden die Schule jedoch nicht verließen, durchsuchte die Polizei das Haus. Die Einsatzkräfte nahmen dabei beide Männer vorläufig fest. Es handelte sich um zwei 23-Jährige. Zur Klärung, ob weitere Personen im Gebäude sind, setzte die Polizei auch Hunde ein.

Die Polizei fand Tatwerkzeug und Elektroartikel, die die Männer in der Schule bereits zur Mitnahme zusammengetragen hatten. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Einbrecher über ein Fenster in die Schule, das sie zuvor mit einem Stein so blockiert hatten, dass es nicht schloss.

Polizisten und Polizistinnen von verschiedenen Polizeirevieren nahmen gemeinsam beide Einbrecher fest. Wie dieser Fall zeigt, können sich die Menschen - nicht nur in Heidenheim - auf die Polizei verlassen. Was sie selbst tun können, um sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen, erklären Ihnen die Mitarbeitenden der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist die Beratungsstelle unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

