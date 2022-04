Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(HDH) Dürmentingen/Bad Schussenried/Heidenheim - Fahrer im Rausch

Am Donnerstag und Freitag kontrollierte die Polizei in den Landkreisen Biberach und Heidenheim den Verkehr.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 21.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger am Donnerstag mit seinem Auto in der Saulgauer Straße in Riedlingen. Die Polizei kontrollierte den Mann und roch Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste mit zum Polizeirevier. Dort führten die Beamten einen zweiten Test mit ihm durch. Dieser stützte das zuvor erlangte Ergebnis. Der Mann erhält eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und muss mit mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Am Freitag kontrollierte die Polizei in Dürmentingen das Auto eines 63-Jährigen. Kurz vor 2.30 Uhr war der Mann in der Riedlinger Straße unterwegs. Auch bei ihm hatten die Beamten den Verdacht, dass er Alkohol getrunken haben könnte. Dass er zuviel davon intus hatte, bestätigte ein Test. Der 63-Jährige musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Herrn. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

(HDH) Am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto in der Heidenheimer Wilhelmstraße. Die Polizei kontrollierte den Mann und roch Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon intus hatte. Auch mit ihm gingen die Beamten in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätz. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

