POL-UL: (UL) Ulm (BAB8) - Porschefahrer verlor die Kontrolle über sein Auto

Am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Porsche an der Anschlussstelle Ulm-Ost auf die BAB 8 in Richtung München auf. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er am Ende der Kurve die Kontrolle über seinen Sportwagen und geriet ins Schleudern. Auf der linken Spur fuhr ein 23-Jährige in Richtung München. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Autos prallten in die Mittelleitplanke. Der Porschefahrer, seine 30-jährige Mitfahrerin und die 23-Jährige im BMW wurden leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in eine Klinik. Auf der Gegenfahrtrichtung in Richtung Stuttgart wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile ein Audi beschädigt. Der Schaden am Porsche wird mit 70.000EUR beziffert, am BMW mit 10.000EUR, am Audi mit 4.000EUR und an der Leitplanke mit 3.000EUR. Der Porschefahrer war schon vor der Autobahn anderen Verkehrsteilnehmern durch seine rasante Fahrweise aufgefallen. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Jungingen mit einem Fahrzeug und aus Ulm mit 4 Fahrzeugen eingesetzt.

