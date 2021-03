Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Waren in Tasche gesteckt

Nicht unbemerkt blieb ein mutmaßlicher Diebstahl am Donnerstag in Geislingen.

Gegen 21.30 Uhr war eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße. Ein Mann bemerkte, dass sie Waren aus den Regalen nahm und in ihre Tasche steckte. Die hinzugerufene Polizei kontrollierte die 27-Jährige. Sie hatte Waren im Wert von rund 20 Euro in der Tasche. Die mutmaßliche Diebin muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

