Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aufdringlicher Tankstellenbesucher

Teuer zu stehen kommt einem jungen Mann sein Verhalten am Samstag gegen Mitternacht in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Mit seinem Latein am Ende war der Angestellte einer Tankstelle in der Ulmer Innenstadt. Auf dem Gelände hielt sich ein alkoholisierter Mann auf und wollte partout nicht gehen. Auch eine daraufhin herbeigerufene Polizeistreife des Polizeireviers Ulm-Mitte hatte alle Mühe mit dem Betrunkenen. Erst nach längerem Zureden gelang es die Personalien des 27jährigen festzustellen und ihn zum Gehen zu bewegen. Einen triftigen Grund für seinen Aufenthalt an der Tankstelle konnte er nicht vorweisen. Deshalb erwartet ihn nun ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Coronaverordnung. Er hatte gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0232330)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell