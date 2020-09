Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Nach Unfall Spuren hinterlassen

Mutmaßlich berauscht fuhr ein 21-Jähriger in Ochsenhausen am frühen Mittwoch gegen einen Zaun.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr erwachten Zeugen in der Dr.-Hans-Liebherr-Straße an einem Unfallgeräusch. Sie sahen ihren beschädigten Zaun und Kühlwasser auf der Straße. Sie folgten der Spur des Kühlwassers und trafen auf den mutmaßlichen Fahrer, der bei seinem beschädigten Auto war. Der Mann stand mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen, weshalb er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizei aus Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 5.000 Euro, der am Zaun etwa 1.000 Euro.

Auch kurz zuvor waren in Ochsenhausen berauschte Fahrer unterwegs. In Mittelbuch stoppte die Polizei gegen 22 Uhr einen 28-jährigen Autofahrer, der zu viel Alkohol intus hatte. Gegen 23 Uhr war die Fahrt in Ochsenhausen für einen 34-Jährigen zu Ende. Auch er hatte den erlaubten Wert überschritten.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

