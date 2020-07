Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) - Einbruch in Kindergärten

In zwei Gebäude stiegen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen hebelte ein Unbekannter an einem Gebäude im Suebenweg ein Fenster auf. Er stieg ein und suchte nach Barem. Er fand Geld, machte es zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

In der Nacht zum Dienstag hebelte ein Einbrecher an einem Gebäude in der Walther-Wolf-Straße ebenfalls ein Fenster auf und stieg ein. Auch hier suchte er nach Geld, jedoch vergebens. Ob der Unbekannte andere Sachen stahl ist noch unklar. Ebenso die Höhe des Sachschadens.

In beiden Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 an die Polizei aus Heidenheim.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

