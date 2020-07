Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Asselfingen - Maschinenteile gestohlen

Unbekannte drangen von Donnerstag auf Freitag in eine Maschinenhalle bei Rammingen ein.

Unbekannte hebelten vermutlich in den Nachtstunden eine Tür zu einer landwirtschaftlichen Halle nördlich von Rammingen auf. In der Halle standen zwei Mähdrescher. Die Einbrecher machten sich an den Mähdreschern zu schaffen und demontierten Maschinenteile. Die nahmen die Einbrecher mit. Für den Abtransport des Diebesgutes war ein Fahrzeug notwendig. Der Polizeiposten Langenau (Telefon 07345/92900) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun auch Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

