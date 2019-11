Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen fuhr eine 20-Jährige in Geislingen auf einen VW auf.

Laut Polizeiangaben war gegen 9 Uhr eine 38-Jährige in der Rheinlandstraße unterwegs. Vor ihr bog ein Fahrzeug ab, weshalb sie bremsen musste. Das erkannte die nachfolgende 20-Jährige zu spät. Sie fuhr mit ihrem VW auf. Durch den Zusammenstoß erlitten die 38-Jährige und ihr knapp ein Jahr altes Kind leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den Autos auf 7.000 Euro. Der VW der Verletzten musste abgeschleppt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

