Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Drogenfund bei Unfallaufnahme

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 00.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger PKW-Lenker die Angertorstraße in nördlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße fuhr er nahezu ungebremst gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden im Fahrzeug eine Schreckschusswaffe, ca. 70 Gramm verschiedene Drogen und Bargeld aufgefunden. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte einen Fund von zwei weiteren Schreckschusswaffen und ca. 300 Gramm verschiedener Betäubungsmittel. Der Unfallschaden wird auf ca. 30 000 Euro geschätzt.

