Am Dienstag endete die Flucht vor einer Polizeistreife in Ulm mit einem Unfall.

Gegen 4.45 Uhr fiel einer Streife ein Mercedes auf, der verbotswidrig in der Fußgängerzone unterwegs war. Bei Erkennen des Streifenwagens habe der Fahrer stark beschleunigt und sei entgegen der Fahrtrichtung in die Glöcklerstraße Richtung Am Lederhof gefahren. Kurze Zeit später endete die Flucht im Bereich der Neuen Straße an einem Poller. Am Steuer saß ein 42-Jähriger, der nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass der Mann zu viel davon getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Der Poller wurde aus dem Fundament gedrückt. Hier steht die Schadenshöhe noch nicht fest.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

