Am Dienstag geriet ein Roller in Warthausen in Brand.

Gegen 22.15 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in der Biberacher Straße aus. Ein 32-Jähriger hatte in seiner Werkstatt an einem Kraftrad gearbeitet. Dabei riss wohl ein Schlauch ab und der Roller geriet in Flammen. Das Feuer griff auf das Inventar über. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und konnte vor Ort behandelt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

