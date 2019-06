Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Auto rammt Radlerin

In einem Eislinger Kreisverkehr ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall.

Kurz vor 10 Uhr fuhr eine 78-Jährige mit ihrem VW von der Scheerstraße in den Kreisverkehr zur Poststraße. Darin war aber bereits eine Radlerin unterwegs. Mit der stieß das Auto zusammen. Die 19-Jährige stürzte vom Rad und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 78-Jährige. Die erwartet eine Strafanzeige.

Die Beteiligung älterer Menschen am Straßenverkehr bereitete der Polizei zunehmend Grund zur Sorge: "Betrachtet man die Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, so stieg die Zahl der Senioren als Verursacher von 376 im Jahr 2017 auf 454 im Jahr 2018. Das sind 78 Unfälle mehr, was einer Zunahme um 21 Prozent entspricht", gibt die Polizei zu bedenken. Deshalb rücke die Zielgruppe der Senioren immer mehr in den Fokus polizeilicher Präventionsarbeit. Etwa im Rahmen der landesweiten Aktion "sicher fit unterwegs". Mehr Infos dazu unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

