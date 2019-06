POL-UL: (BC) Eberhardzell - Übersehen, Pkws kollidieren bei Oberessendorf

Polizeipräsidium Ulm

Eine kleine Unaufmerksamkeit kann weitreichende Folgen haben. So auch geschehen bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag zugetragen hat. Ein 77-jähriger Autofahrer war von Oberessendorf in Richtung Zuben unterwegs gewesen. Hierbei wollte er die bevorrechtige B 465 überqueren. Dabei übersah der Mann den Kleinwagen einer 20 Jahre alten Frau, welche auf der B 465 in Richtung Bad Wurzach unterwegs war. Beide Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander. Die Beteiligten hatten Glück im Unglück. Die 20-jährige zog sich bei dem Unfall nur leichtere Verletzungen zu und die drei Insassen im anderen Fahrzeug blieben gänzlich unverletzt. Der Sachschaden liegt ca. 8.000 Euro. Folgen hat der Vorfall dennoch. Der 77-jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

