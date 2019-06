Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Bei Spritztour das Auto beschädigt und anschließend ausgebrannt

Am Samstagmorgen, kurz vor 07.00 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit einem BMW von Herbertingen in Richtung Binzwangen. Er war erheblich betrunken. Seine Fahrt endete an der Donau, wo er mit dem BMW mehrere Kreisel im Kies zog und anschließend das Auto auf einer Böschung aufsetzte. Da er sich nicht mehr zu helfen wusste, verständigte er einen Freund, der ihm bei der Bergung des Autos halb. Dabei entzündete sich vermutlich ausgelaufenes Benzin, so dass das Auto vollständig ausbrannte. Der Schaden am Auto wird auf ca. 3.000EUR geschätzt. Da ausgelaufenes Benzin und Öl ins Erdreich geflossen war, wurde das Umweltamt des Landratsamtes und die Gemeindeverwaltung von Ertingen verständigt. Das betroffene Erdreich musste ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden. Wie der Fahrer an die Autoschlüssel kam, konnte bisher nicht geklärt werden. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Er wird wegen einem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges, einer Trunkenheitsfahrt und einer Umweltgefährdung zur Anzeige gebracht.

