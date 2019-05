Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbrecher suchen Buden auf

Von Samstag bis Montag brachen Unbekannte in Erbach drei Jugendbuden auf.

An allen Buden in der Ringinger Hirtengasse brachen die Unbekannten die Eingangstür auf. In zwei Fällen erbeuteten sie Geld und in einem Fall davon noch elektronische Geräte. Eine weitere Bude verließen sie ohne Beute. In allen Fällen hat die Polizei aus Erbach (Tel. 0731/1880) die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 600 Euro. Jugendbuden sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 0731/188-1444 vereinbart werden.

