Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Auto landet auf Beifahrerseite

Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Dienstag in Deggingen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr war ein 50-Jähriger mit Beifahrerin von Bad Ditzenbach in Richtung Deggingen unterwegs. Bei der Einmündung Ditzenbacher Straße geriet er nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem VW gegen einen Randstein. Beim Gegenlenken verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er durchfuhr den linken Graben, streifte Hecken, Bäume und einen Holzstapel. Danach blieb der VW auf der Beifahrerseite liegen. Ersthelfer befreiten den Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin, danach brachte sie der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Zahlreiche Helfer der Feuerwehren Deggingen und Geislingen waren an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war etwa eine Stunde lang gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

++++++1002901

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell